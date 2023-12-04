В Петербурге открылась горячая линия по вопросам качества детских товаров к Новому году

Задать интересующие вопросы можно с 4 по 15 декабря. В Петербурге традиционно в преддверии Нового года и зимних каникул открывается горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков.
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