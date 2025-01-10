Российский СПГ негласно «открыл» новый индийский морской газовый терминал

Компания HPCL долго искала груз для ввода в эксплуатацию нового объекта в штате Гуджарат на западном побережье Индии, намереваясь получить газ в декабре или январе и с помощью него ввести инфраструктуру в эксплуатацию.
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