Утро добрым — бывает! Появились кадры уничтожения целой колонны ВСУ в Курской областиМорпехи Черноморского флота не просто отразили атаку врага, но и разгромили сразу 7 бронемашин и 2 танка! Противник пошёл в атаку нахрапом, слишком самоуверенно.