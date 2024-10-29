Утро добрым — бывает! Появились кадры уничтожения целой колонны ВСУ в Курской областиМорпехи Черноморского флота не просто отразили атаку врага, но и разгромили сразу 7 бронемашин и 2 танка! Противник пошёл в атаку нахрапом, слишком самоуверенно.
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