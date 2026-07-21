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Пятый канал

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Название новозеландского племени признали самым красивым словом в мире

Название новозеландского племени признали самым красивым словом в мире

Благодаря стараниям лингвистов сейчас можно услышать, как звучит самое красивое слово в мире. Они решили, что это «кайтиаекитанга» — новозеландское племя маори так обозначает ответственность человека перед природой.

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