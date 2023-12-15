Нефтяная компания экс-владельца банка «Югра» судится за скважины на пять миллиардов рублей

Обанкротившаяся нефтяная компания «Каюм Нефть» из ХМАО, которую связывают с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным, судится с подрядчиком — «Юкатекс Югра» — за скважины, стоимость которых составляет порядка пяти миллиардов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии