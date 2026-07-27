Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Молочная ферма и цистерна для молока Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.
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