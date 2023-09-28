Хвича Кварацхелия признался, что нервничал из-за своей голевой засухи

Атакующий хавбек не забивал шесть месяцев.Атакующий хавбек не забивал шесть месяцев.Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после разгромной победы над «Удинезе» (4:1) в рамках 6-го тура чемпионата Италии.