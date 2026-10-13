ВМС Франции захватили нефтетанкер в Индийском океане

Французские военно-морские силы захватили нефтяной танкер в 450 милях от острова Реюньон в Индийском океане.
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