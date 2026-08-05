Сибирь в огне: В семи регионах введён режим ЧС, а Красноярский край — в двойной опасности

В стране сошлись вода и пламень. Что происходит? Герман Галкин Фото: Александр Колбасов/ТАСС Этим летом природные бедствия в регионах России стали пугающе частыми: 30 июля потушили 56 пожаров, но продолжается еще 171.
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