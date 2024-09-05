«Этого недостаточно»: Путин предложил построить вторую очередь кампуса ДВФУ

На Дальнем Востоке развиваются университетские кампусы, но этого недостаточно для округа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 5 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, сообщает корреспондент PRIMPRESS.
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