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Из выступления В.А.Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по Украине

Из выступления В.А.Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по Украине

Из выступления В.А.Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по Украине Читать полностьюТрансляция всего заседанияВ прошлую пятницу, 15 ноября, исполнилось ровно 950 дней с момента визита бывшего главы правительства Великобритании Бориса Джонсона в Киев, когда он, как мы все сегодня уже достоверно знаем, отговорил.

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