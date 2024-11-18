Из выступления В.А.Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по Украине Читать полностьюТрансляция всего заседанияВ прошлую пятницу, 15 ноября, исполнилось ровно 950 дней с момента визита бывшего главы правительства Великобритании Бориса Джонсона в Киев, когда он, как мы все сегодня уже достоверно знаем, отговорил.
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