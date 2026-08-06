China Is Betting AI, Hypersonic Missiles And Quantum Technology Will Define The Next Era Of Warfare As China races to modernize its armed forces, its strategy is increasingly centered on developing technologies that could offset America's traditional military advantages instead of matching the U.
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