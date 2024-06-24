Мигрантам приготовиться. Нелегалов выдворят из обычной жизни россиян

Новые ограничения для нелегальных мигрантов введут в России. Госдума уже одобрила в первом чтении два законопроекта по борьбе с нелегалами: первый вводит новый режим высылки для нелегалов, второй дает полиции право высылать иностранцев без суда за определённые правонарушения.