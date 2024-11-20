Дедам Морозам и Снегуркам запретят работать без справки от врача

Депутаты предложили новогодним волшебникам регулярно проверяться на фоне обострения ковида и вируса КоксакиЗаставить актёров, играющих Дедов Морозов и Снегурочек, несколько раз за предновогодний сезон проходить медосмотр предлагают депутаты Госдумы.