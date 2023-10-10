Россиян предупредили о возможном ухудшении качества кофе

Менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко заявил, что из-за колебаний курса валют и роста цен российский кофейни могут снизить требования к качеству кофе .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии