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WP: в Киеве подвергли критике позицию Зеленского по выходу на границы 1991 года

WP: в Киеве подвергли критике позицию Зеленского по выходу на границы 1991 года

В Киеве нежелание президента Украины Владимира Зеленского поменять свою позицию относительно выхода на границы 1991 года подвергли критике.

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Комментарии
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Eduard
Крым им верните?Крым вы укропы нпм вернули,дякуем!Ха,ха,ха!
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9 час.
Eduard
Это не ваш Крым,не Зеленским куплен,так что он наш!
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9 час.
Eduard
Скажу даже больше:&quot;У всех стран в мире есть притенхии по границам!У вмех есть или чьето,или наоборот соседями отнятое за века!&quot;Так что нечего тут глаза нагло &quot;округлять&quot;.Сехословакию зачем разделили на Чехию и Словакию? Вот и Украину разделим среди россиян!
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9 час.

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