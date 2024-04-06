WP: в Киеве подвергли критике позицию Зеленского по выходу на границы 1991 года

Это не ваш Крым,не Зеленским куплен,так что он наш!

Eduard

Скажу даже больше:"У всех стран в мире есть притенхии по границам!У вмех есть или чьето,или наоборот соседями отнятое за века!"Так что нечего тут глаза нагло "округлять".Сехословакию зачем разделили на Чехию и Словакию? Вот и Украину разделим среди россиян!