Си Цзиньпин встретился с генеральным секретарем ООН

Пекин, 18 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который находится в Пекине для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".