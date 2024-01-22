РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Какой кошмар! Мало того, что кругом одно ворье, так уже и собак научили воровать.В Москве собака п...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело в среде хохложопых.Украинка убила пр...
  • Любовь Васильевна
    Вор должен сидеть в тюрьме и неважно кто он - мужчина или женщина, такие деньги крутила, я чуть инфаркт не получила. ...Адвокат Блиновско...

В Германии захотели обучить около 10 тысяч военных ВСУ в 2024 году

Берлин планирует, что в 2024 году около 10 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдут обучение на территории ФРГ, заявил в беседе с Welt am Sonntag глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх