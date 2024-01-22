В Германии захотели обучить около 10 тысяч военных ВСУ в 2024 году

Берлин планирует, что в 2024 году около 10 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдут обучение на территории ФРГ, заявил в беседе с Welt am Sonntag глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.
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