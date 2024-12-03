❄️ Крымские дороги обработали реагентами против гололёда Как сообщили в «Крымавтодоре», на зимнем дежурстве находилось 40 единиц техники.
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❄️ Крымские дороги обработали реагентами против гололёда Как сообщили в «Крымавтодоре», на зимнем дежурстве находилось 40 единиц техники.