В Приморье тысячи любителей пьяной езды попались в ловушку

С начала года более двух тысяч приморцев лишили прав из-за признаков алкогольного опьянения. Среди нарушителей 693 автомобилиста отказались от прохождения медосвидетельствования, 1085 водителей сели пьяными за руль;.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии