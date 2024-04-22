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В Приморье тысячи любителей пьяной езды попались в ловушку

В Приморье тысячи любителей пьяной езды попались в ловушку

С начала года более двух тысяч приморцев лишили прав из-за признаков алкогольного опьянения. Среди нарушителей 693 автомобилиста отказались от прохождения медосвидетельствования, 1085 водителей сели пьяными за руль;.

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