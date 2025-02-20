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Царьград

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Западная Европа уже отживает своё: место ЕС займут другие страны

Западная Европа уже отживает своё: место ЕС займут другие страны

Западная Европа теряет позиции: новые страны займут место ЕС.Западная Европа не сможет занять достойное место в новом многополярном мире, утверждает французское издание Boulevard Voltaire.

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