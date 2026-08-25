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Вот история

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Сбережения в период ослабления рубля: практический подход к распределению капитала

Сбережения в период ослабления рубля: практический подход к распределению капитала

Ослабление национальной валюты всегда порождает волну тревожных вопросов: куда переложить накопления, стоит ли срочно скупать доллары, не пора ли закрыть банковский вклад? В такие периоды эмоции часто опережают здравый смысл, а решения принимаются на фоне общего ажиотажа.

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