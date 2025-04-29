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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сегодня 18-летие Мирры Андреевой

Сегодня 18-летие Мирры Андреевой

У россиянки три титула WTA, два из которых она взяла в этом сезоне на тысячниках. Андреева выиграла их подряд: сначала стала чемпионкой в Дубае, затем – в Индиан-Уэллс.

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