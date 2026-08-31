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Житель Урала похитил знакомого и сломал ему ребра из-за долга в 1500 рублей

Житель Урала похитил знакомого и сломал ему ребра из-за долга в 1500 рублей

t.me/Суды Свердловской области Житель уральского поселка Вячеслав Костин похитил человека, сломал ему ребра и удерживал его в багажнике из-за долга в 1500 рублей.

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