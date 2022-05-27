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Пытавшегося сбежать Порошенко не выпустили с Украины

Пытавшегося сбежать Порошенко не выпустили с Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко пытался выехать с Украины в Польшу, но не был пропущен пограничниками, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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