Согласно промежуточным результатам, на местных выборах в Молдавии президент республики Майя Санду стала жертвой демократии.
На местных выборах в Молдавии Майя Санду стала жертвой демократии
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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2 д.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Манде по кличке "санду" - плевать на то, что там про нее думают молдаване. Она выполнит поставленную ей соросом задачу - завалить Молдавию. И не важно, сколько и чьей крови при этом прольётся. "санду" - клон зеленарика, только в юбке.
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1 д.
ГМ
Георгий Михалев
Никого не интересует кто там и как голосует..
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1 д.
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