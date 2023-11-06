ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Манде по кличке "санду" - плевать на то, что там про нее думают молдаване. Она выполнит поставленную ей соросом задачу - завалить Молдавию. И не важно, сколько и чьей крови при этом прольётся. "санду" - клон зеленарика, только в юбке.