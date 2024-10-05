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Налог на бездетность

Налог на бездетность

Днем ранее депутат Госдумы предложил вернуть закон о бездетности и наказывать финансово мужчин, не обзаведшихся детьми.

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Комментарии
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Виталий Рудзит
Дык езжай во Францию, кто мешает и  там тенди
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4 час.
Е Пронина
а,ты в Израиль езжай и там тынди, может муслимы ракеткой попадут и оттрындишься)) а ,мне и в России хорошо, здесь родилась, здесь и помру, тем более потомство в виде детей и внуков после меня останется))
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.. и кто эту дуру назначил руководить комитетом по делам семьи....
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