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Технолог Смирнов: не стоит закупать впрок антибиотики и рецептурные препараты

Технолог Смирнов: не стоит закупать впрок антибиотики и рецептурные препараты

Сейчас аптеки бесперебойно получают зарубежные препараты, а отечественные фармацевтические компании наращивают объемы производства и выпускают качественные аналоги, поэтому нет необходимости закупать лекарства впрок.

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