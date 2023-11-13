Технолог Смирнов: не стоит закупать впрок антибиотики и рецептурные препараты

Сейчас аптеки бесперебойно получают зарубежные препараты, а отечественные фармацевтические компании наращивают объемы производства и выпускают качественные аналоги, поэтому нет необходимости закупать лекарства впрок.
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