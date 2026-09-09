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Футболиста «Боруссии» госпитализировали во время матча Лиги чемпионов из‑за проблем с кровообращением

Футболиста «Боруссии» госпитализировали во время матча Лиги чемпионов из‑за проблем с кровообращением

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Константинос Карецас был доставлен в больницу после ухудшения самочувствия во время игры 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

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