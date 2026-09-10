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В Москве за 10 лет снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 8,5 раза

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу Москвы, за последние 10 лет снизилось в 8,5 раза.

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