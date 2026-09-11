Ефрейторша ВСУ в британском эфире рассказала о своем «ужасном выборе»

Украинским женщинам не стоит бояться службы в армии. Фактически с таким призывом в эфире британского Times Radio выступила украинская поэтесса, в прошлом феминистка, а ныне старший ефрейтор морской пехоты ВСУ Екатерина Чорногуз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».