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Политнавигатор

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Ефрейторша ВСУ в британском эфире рассказала о своем «ужасном выборе»

Ефрейторша ВСУ в британском эфире рассказала о своем «ужасном выборе»

Украинским женщинам не стоит бояться службы в армии. Фактически с таким призывом в эфире британского Times Radio выступила украинская поэтесса, в прошлом феминистка, а ныне старший ефрейтор морской пехоты ВСУ Екатерина Чорногуз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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