До -1 градуса опустится температура в Калужской области 13 и 14 сентября

Днем воздух прогреется до +18.+19 градусов, осадков не ожидается.Заморозки до -1 градуса ожидаются местами в Калужской области ночью и утром 13 и 14 сентября.
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