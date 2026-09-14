Новый фюзеляж на чужих крыльях: какой инженерной ценой Ту-104 открыл реактивную эпоху

У Ту-104 был новый фюзеляж, новый центроплан и новая компоновка — но крылья, оперение и двигатели достались ему от бомбардировщика Ту-16, и именно этот выбор вывел советский флот в реактивную эпоху раньше, чем кто-либо ожидал.