Политолог Лиманов: после взятия Торецка откроется дорога к освобождению ДНР

Успехи российской армии в районе Торецка (Дзержинска) абсолютно очевидны. Подразделения ВС РФ нашли эффективную тактику наступления, которая позволяет выполнять задачи и в то же время беречь личный состав.
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