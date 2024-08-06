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Политолог Лиманов: после взятия Торецка откроется дорога к освобождению ДНР

Успехи российской армии в районе Торецка (Дзержинска) абсолютно очевидны. Подразделения ВС РФ нашли эффективную тактику наступления, которая позволяет выполнять задачи и в то же время беречь личный состав.

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