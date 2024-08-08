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"Они не понимают, с кем имеют дело": Жители Курска рассказали об обстановке в приграничье

Жители Курска рассказали о ситуации в приграничье. Люди признаются, что сначала испугались, когда услышали звук сирены, но теперь реагируют спокойно.

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