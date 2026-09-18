В Омской области почти четверть врачей старше 60 лет В учреждения здравоохранения Омской области требуется 1361 сотрудник: 743 врача и 618 специалистов со средним медицинским образованием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В Иркутске женщин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым