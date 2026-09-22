Удары США по судам наркоторговцев в ООН приняли за «преступления против человечности»

Спецдокладчик ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Бен Сол назвал удары США по судам, через которые организуется поставка в страну наркотиков, «преступлениями против человечности».
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