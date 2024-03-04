В России могут отменить штрафы за нарушения для бизнеса

Минэкономразвития рассматривает вариант наказания предпринимателей по схеме, в которой деньги за какие-либо нарушения будут идти не на штрафы в счет государства, а на устранение недочетов Штрафы за нарушения могут отменить для бизнеса, сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".
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