В России могут отменить штрафы за нарушения для бизнеса

Минэкономразвития рассматривает вариант наказания предпринимателей по схеме, в которой деньги за какие-либо нарушения будут идти не на штрафы в счет государства, а на устранение недочетов Штрафы за нарушения могут отменить для бизнеса, сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".