Валерий Осталеп: «С избранием нового президента для Молдовы начнется новый этап». Ч.2

(Окончание. Начало читайте 04.12.2023) Продолжаем знакомить наших читателей с наиболее важными фрагментами недавних интервью, которые дал политолог, аналитик, директор Института дипломатии, политических исследований и вопросов безопасности, эксперт по безопасности, бывший заместитель министра иностранных дел Валерий Осталеп.