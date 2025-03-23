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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У «Зенита» на скамейке и телеоператоры, и планшетники, и кого только нету! У «Реала», «Барсы», «Атлетико» я не видел такого – у них нет лишних людей». Экс-судья Стипиди о петербуржцах

«Футбол не шоу, а игра, в который футболисты противостоят друг другу на поле в формате «одиннадцать на одиннадцать».

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