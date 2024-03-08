Чего хотят женщины на 8 Марта

Накануне 8 Марта редакция РИА «Новый День» вышла на улицы Екатеринбурга и задала прохожим по одному вопросу: женщинам – что бы они хотели получить в подарок, а мужчинам – что они готовы подарить своим любимым.
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