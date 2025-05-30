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Разумовский вестник

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Танцевальный коллектив из Тимирязевки участвует в международном фестивале

Ансамбль народного танца «Каблучок» имени К. П. Черданцевой Тимирязевской академии примет участие в IV Международном фольклорном фестивале «Осень в танце» – артисты выступят на открытой площадке, расположенной на площади св.

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