Танцевальный коллектив из Тимирязевки участвует в международном фестивале

Ансамбль народного танца «Каблучок» имени К. П. Черданцевой Тимирязевской академии примет участие в IV Международном фольклорном фестивале «Осень в танце» – артисты выступят на открытой площадке, расположенной на площади св.
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