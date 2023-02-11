Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

МОК и организации олимпийского движения выделят 1 млн долларов на помощь пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии

Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский совет Азии (ОСА), Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) и Олимпийский фонд помощи беженцам (ORF) выделят 1 миллион долларов на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх