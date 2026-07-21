Родом из башни. К 130-летию двух главных нижегородских музеев

БАШНИ РОДОМ ИЗ 11 фактов о том, как из одного музея в Нижнем Новгороде получилось два В 2026 году юбилей — 130 лет — отмечают два главных музея Нижегородской области: Историко-архитектурный и Художественный.
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