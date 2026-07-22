⚖️ Житель Симферопольского района проведёт 14 лет в колонии за убийство матери В ходе ссоры 31-летний житель села Трудовое нанёс матери множественные ножевые ранения в область головы и тела.
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⚖️ Житель Симферопольского района проведёт 14 лет в колонии за убийство матери В ходе ссоры 31-летний житель села Трудовое нанёс матери множественные ножевые ранения в область головы и тела.