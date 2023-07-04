Царьград ФОТО: NOMAD_SOUL, AGATA KOWALCZYK/SHUTTERSTOCK.COM Дикая история случилась средь бела дня в Москве: педофил надругался над 12-летней девочкой.
Спецоперация запада в России: Армия насильников русских детей выходит на свободу
Комментарии
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лл
лина любимцева
Извращенцев НЕЛЬЗЯ выпускать на свободу!!! ТО,что ранее судимый изнасиловал 12 летнюю девочку - ВИНОВАТО ГОСУДАРСТВО!!... Родителям девочки нужно начать судебную тяжбу с государством!!
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16 час.
l
leonid
Расстрел.
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15 час.
Слава Охрименко
не пора ли в России восстановить смертную казнь как над врагами народа предателями , так над бендеровцами -фашистами , а так же над педофилами и ворами у власти ( судьями, прокурорами , полицейскими продажными )
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2 час.
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