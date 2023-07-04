Новости, события, факты

146 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Богомолов и Собчак два сапога. Это которые на на катафалке ехали  в ЗАГС. А Богомолов на сцене голым бегал, что то до...А нужны ли они Ро...
  • Леонид Ла Рошель
    Договорняки не сработали или их "обнулили", видимо.Новоевропейци пом...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Жаль что в России нет четвертования.Зеленский угрожае...

Спецоперация запада в России: Армия насильников русских детей выходит на свободу

Спецоперация запада в России: Армия насильников русских детей выходит на свободу

Царьград ФОТО: NOMAD_SOUL, AGATA KOWALCZYK/SHUTTERSTOCK.COM Дикая история случилась средь бела дня в Москве: педофил надругался над 12-летней девочкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Извращенцев НЕЛЬЗЯ выпускать на свободу!!! ТО,что  ранее судимый изнасиловал 12 летнюю девочку - ВИНОВАТО ГОСУДАРСТВО!!... Родителям девочки нужно начать судебную тяжбу с государством!!
Ответить
16 час.
l
leonid
Расстрел.
Ответить
15 час.
Слава Охрименко
не пора ли в России восстановить смертную казнь как над врагами народа предателями , так над бендеровцами -фашистами , а так же над педофилами и ворами у власти ( судьями, прокурорами , полицейскими продажными )
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх