Суперфуд против лишнего веса: чем полезна осенняя ягода и как ее употреблять

С наступлением холодов многие сталкиваются с упадком сил и повышенной восприимчивостью к простудам. Природа позаботилась о том, чтобы помочь человеку в этот период — одной из самых ценных ягод считается облепиха.
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