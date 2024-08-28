Ван И и Дж. Салливан начали проводить новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций

Пекин, 27 августа /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И во вторник в Пекине начал проводить новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.