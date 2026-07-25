Озеро Балхаш отсутствует на древних картах. Когда же оно образовалось?

Владимир Морж

"Если увеличить район карты, где должен располагаться Балхаш, то видны многочисленные реки, города, но крупных озер не видно" --- А там ли ищете? Каспийское море на карте перевёрнуто на 90 градусов так, что юг стал востоком. Самарканд на этой карте севернее Каспийского моря. Там и нужно искать реку Или и озеро Балхаш.