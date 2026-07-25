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Озеро Балхаш отсутствует на древних картах. Когда же оно образовалось?

Озеро Балхаш отсутствует на древних картах. Когда же оно образовалось?

Озеро Балхаш отсутствует на древних картах. Когда же оно образовалось? Озеро Балхаш на юго-востоке Казахстана – это бессточное озеро, второе по величине непересыхающее озеро в регионе Средней Азии (после Каспийского моря) и 14-е в списке крупнейших озёр мира.

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Комментарии
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Владимир Морж
&quot;Если увеличить район карты, где должен располагаться Балхаш, то видны многочисленные реки, города, но крупных озер не видно&quot; --- А там ли ищете? Каспийское море на карте перевёрнуто на 90 градусов так, что юг стал востоком. Самарканд на этой карте севернее Каспийского моря. Там и нужно искать реку Или и озеро Балхаш.
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1 м.
Юрий Ильинов
Спасибо за интерес. Я около 20-ти лет публикую этого автора. Он достаточно компетентен.
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1 м.