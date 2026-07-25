Озеро Балхаш отсутствует на древних картах. Когда же оно образовалось? Озеро Балхаш на юго-востоке Казахстана – это бессточное озеро, второе по величине непересыхающее озеро в регионе Средней Азии (после Каспийского моря) и 14-е в списке крупнейших озёр мира.
Озеро Балхаш отсутствует на древних картах. Когда же оно образовалось?
Комментарии
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Владимир Морж
"Если увеличить район карты, где должен располагаться Балхаш, то видны многочисленные реки, города, но крупных озер не видно" --- А там ли ищете? Каспийское море на карте перевёрнуто на 90 градусов так, что юг стал востоком. Самарканд на этой карте севернее Каспийского моря. Там и нужно искать реку Или и озеро Балхаш.
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Юрий Ильинов
Спасибо за интерес. Я около 20-ти лет публикую этого автора. Он достаточно компетентен.
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