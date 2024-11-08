МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 454 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valeriy Shershkov
    власть олигархическая, она довольна происходящим ... для неё приоритет - быстрый доход со всего , капитализм то дикий...Мигранты решили, ...
  • Лев Добрый
    Ну правильно, у пиндо-сранцев очко не железное!США провели корре...
  • В С
    Бл.. д.. ство на флоте. Возможно из за одного урода могут пострадать корабли стоимостью в миллиарды. Не боятся трибун...Почему ПВО проспа...

Пентагон: администрация Байдена продолжит помогать Украине до конца полномочий

Пентагон: администрация Байдена продолжит помогать Украине до конца полномочий

Вашингтон планирует продолжать прежний курс вплоть до инаугурации нового президента. По указу главы США Джо Байдена, вплоть до окончания срока полномочий администрации нынешнего главы государства будут продолжать осуществляться поставки военной помощи Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх